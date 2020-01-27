Андрей Тихонов: Могу ли я возглавить «Химки»? Ничего не слышал об этом Бывший наставник «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера «Химок».

- Могу ли я возглавить «Химки»? Ничего не слышал, я об этом первый раз узнал от вас. Если бы на меня вышли представители команды, то я бы разговаривал, - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, что 23 января официальный сайт подмосковной команды объявил о том, контракт с главным тренером команды Андреем Талалаевым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков после 25 туров. В первом матче после зимнего перерыва команда дома примет «Томь».