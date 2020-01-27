Зинедин Зидан: Лидерство в примере ничего не меняет - Советский спорт
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27 января 2020 12:07ФутболЛипкин Антон

Зинедин Зидан: Лидерство в примере ничего не меняет

«Реал» победил «Вальядолид» и стал единоличным лидером примеры.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о лидерстве команды в примере после победы над «Вальядолидом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата на стадионе «Хосе Соррилья».

«Лидерство ничего не меняет, – приводит Marca слова француза. – Нам нужно продолжать делать то, что у нас хорошо получается. Сезон длинный и трудный.

Гол Начо? Я рад за него. Прямо перед этим я сказал ему идти на ближнюю штангу. Он из тех защитников, кто обычно не забивает много, так что рад за него».

Напомним, «Реал» стал единоличным лидером чемпионата впервые за 100 дней. Команда опережает на три очка «Барселону», которая потерпела поражение от «Валенсии» (0:2), и в следующем туре 1 февраля сыграет дома с «Атлетико».

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