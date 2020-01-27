«Спортинг» отказался продавать Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро Лиссабонский «Спортинг» отказался продавать полузащитника Бруну Фернандеша в английский клуб.

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» предложил за трансфер хавбека 55 миллионов евро, однако руководство португальского клуба намерено заработать больше за переход звездного игрока.

Напомним, что Фернандеш перешел в «Спортинг» в июне 2017 года из «Сампдории» за 9,6 миллиона евро. С тех пор он провел 136 матчей за лиссабонский клуб, записав на свой счет 63 забитых мяча и 52 голевые передачи.

Портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера 25-летнего португальца в 60 миллионов евро.