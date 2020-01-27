Василий Березуцкий: Отправимся на сбор вместе с основой ЦСКА Братья Березуцкие стали заместителями генерального директора клуба.

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал свое возвращение в армейский клуб.

В понедельник ЦСКА объявил о назначении Березуцкого и его брата Алексея заместителями генерального директора клуба Романа Бабаева по спортивным вопросам.

«Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии, – приводит слова Василия Березуцкого официальный сайт красно-синих. – В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии».

Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы и в 531 матче забил 14 голов. После завершения карьеры братья Березуцкие работали в тренерском штабе «Витесса» у бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Второй сбор ЦСКА в Кампоаморе пройдет с 29 января по 8 февраля.