Алексей Березуцкий: Рад, что разлука с ЦСКА получилась недолгой Братья Березуцкие стали заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о своем возвращение в армейский клуб.

В понедельник ЦСКА объявил о назначении братьев Алексея и Василия Березуцких заместителями генерального директора клуба Романа Бабаева по спортивным вопросам.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад, – приводит слова Алексея Березуцкого официальный сайт клуба. – Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА.

Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом».

Напомним, Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 годы и за 17 лет провел за команду 501 матч, в котором забил 11 голов. В 2019 году Березуцкие входили в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Перед зимним перерывом в чемпионате ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице.