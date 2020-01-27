«Ювентус» готов продлить контракт с Игуаином Нынешнее контракт аргентинца рассчитан до 30 июня 2021 года.

Руководство «Ювентуса» хочет подписать новое соглашение со своим нападающим Гонсало Игуаином.

По информации Calcio Mercato, новый контракт с форвардом будет действовать до лета 2022 года.

Напомним, что Игуаин перешел в туринский клуб в июле 2016 года из «Наполи» за 90 миллионов евро. Прошлый сезон 32-летний аргентинец провел в двух арендах – «Милане» и «Челси». После чего вернулся в «Ювентус», сыграв в 28 матчах этого сезона – он отметился восемью голами и восемью ассистами.

За сборную Аргентины Гонсало провел 75 встреч (31 гол).