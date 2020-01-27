Александр Медведев: Совет директоров принял решение о том, что контракт с Семаком продлевается Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Совет директоров клуба принял решение продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

- Совет директоров принял решение о том, что контракт (с Семаком) продлевается, - цитирует Медведева ТАСС. Напомним, что Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с конца мая 2018 года. Действующее соглашение 43-летнего специалиста с петербургским клубом рассчитано до лета 2020 года.