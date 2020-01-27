Агент: Кокорин не поедет на сбор с «Сочи»

Агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов высказался о будущем игрока.
«Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет, – приводит слова Логинова «Спорт день за днем». – Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды».
Напомним, на прошлой неделе «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды, при этом официальные ресурсы «Зенита» эту информацию до сих пор не подтвердили, хотя генеральный директор чемпионов России Александр Медведев заявил, что договоренность между клубами достигнута.
Уже после официального объявления со стороны «Сочи» Кокорин дважды сыграл за «Зенит» в контрольных матчах на сборе в Катаре. В среду питерцы отправятся на второй сбор в испанский Бенидорм.
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