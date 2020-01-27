Сергей Юран: Согласился на предложение возглавить «Химки», потому что это клуб с именем Сергей Юран прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Химок».

- Мы в пятницу встретились с Василием Ивановым, пообщались. Согласился на это предложение, потому что это клуб с именем. «Химки» мне небезразличны, я уже работал в этой команде, решал задачу остаться в РПЛ.

Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но нам надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения, - приводит слова Юрана «Чемпионат».

Напомним, что бывший нападающий сборных СССР и России уже руководил «Химками» с мая по ноябрь 2008 года. Под его руководством команда одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.