Тарасов поедет с «Рубином» на второй сбор Полузащитник проходит просмотр в казанском клубе.

Полузащитник Дмитрий Тарасов отправится на второй сбор «Рубина», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

32-летний игрок находится в «Рубине» на просмотре и провел с командой первый сбор в Турции. Второй этап подготовки к возобновлению сезона пройдет там же с 29 января по 9 февраля.

Отметим, что Тарасов сыграл по 45 минут в обоих контрольных матчах команды: 21 января с «Лехией» (1:0) и 25 января со «Слованом» (2:1). На его счету первый гол «Рубина» в ворота словаков.

Напомним, Тарасов оставался без клуба с лета прошлого года, когда завершился срок действия его контракта с «Локомотивом», за который он выступал девять лет.