Айнур Миннеханов: Осталась ли у нас на стадионе клетка? Это название не очень-то этично звучит Генеральный директор «КАМАЗ» Айнур Миннеханов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Кубка России с болельщиками «Спартака».

- Осталась ли у нас на стадионе клетка? Это название не очень-то этично звучит, это ограждение. Конечно, оно есть. Но это не клетка, это ограждение, оно есть и на гостевом секторе, и на хозяйской трибуне. Главное — без замков и на ключ не закрывается.

В принципе, на ключ никогда и не закрывалось, в матче со «Спартаком» была ошибка человека, а не системы. Сейчас все нормально, все соответствует стандартам, - приводит слова Миннеханов Sport24.ru.

Напомним, что после матча 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» - «Спартак» (2:1) в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков красно-белых запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.