Эриксен прилетел в «Милан» для медосмотра перед переходом в «Интер»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прилетел в Милан для прохождения медосмотра перед переходом в «Интер», сообщает Football Italia.
В аэропорту 27-летнего датчанина встречали представители команды и журналисты. На вопрос о том, счастлив ли он оказаться здесь, Эриксен ответил: «Конечно».
Отметим, что клубы согласовали переход игрока за 20 миллионов евро. Кроме того, солидарные выплаты за трансфер получат «Оденсе» и «Аякс», а «Интер» с «Тоттенхэмом» также распределят доход от будущего товарищеского матча между командами.
Ожидается, что Эриксен подпишет с «нерадзурри» контракт до 2024 года с зарплатой в восемь миллионов евро плюс бонусы.
С 2013 году Эриксен провел за «Тоттенхэм» 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 результативных передач.
После 21 тура «Интер» занимает второе место в серии A с отставанием в четыре очка от лидирующего «Ювентуса».
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