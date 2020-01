Эриксен прилетел в «Милан» для медосмотра перед переходом в «Интер»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прилетел в Милан для прохождения медосмотра перед переходом в «Интер», сообщает Football Italia.

В аэропорту 27-летнего датчанина встречали представители команды и журналисты. На вопрос о том, счастлив ли он оказаться здесь, Эриксен ответил: «Конечно».

Christian #Eriksen has just landed in Milan! 🔵⚫️ pic.twitter.com/dliMkaDY4Q