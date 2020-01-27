«Нефтехимик» объявил о подписании трех игроков Нижнекамская команда занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 46 очков после 25 туров.

Официальный сайт «Нефтехимика» объявил о том, что команду пополнили три футболиста – это полузащитники Роман Акбашев и Даниил Кленкин, а также защитник Алан Лелюкаев.

Последним клубом 28-летнего Акбашева стал «Рубин» – игрок принял участие в одном матче казанского команды в РПЛ, выйдя на замену в пятом туре против «Краснодара». Ранее он играл за «Волгарь», «Авангард» и КАМАЗ».

29-летний Кленкин в этом сезоне провел три встречи за «Тамбов», сыграв в общей сложности 124 минуты. 21 января он расторг контракт с командой. До этого полузащитник выступал за «Тюмень», «Крылья Советов» и «Оренбург».

Что касается Лелюкаева, то 20-летний защитник нынешний сезон начал в «Авангарде» – на его счету 17 матчей и одна результативная передача. До перехода в курскую команды он выступал за нальчикский «Спартак».

Нефтехимик занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 46 очков после 25 туров.