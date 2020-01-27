«Наполи» может приобрести Пинамонти в случае неудачи с трансфером Петаньи В этом сезоне 20-летний итальянец забил четыре гола и сделал три ассиста в 18 матчах за «Дженоа».

«Наполи» желает усилить свою атакующую линию в зимнее трансферное окно.

Сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы сообщает, что неаполитанский клуб заинтересован в покупке нападающего «Интера» Андреа Пинамонти, проводящего первую половину сезона в аренде в «Дженоа». Сумма сделки может составить 18 миллионов евро.

Данный трансфер может осуществиться в случае неудачи в переговорах с другим итальянским форвардом – речь идет об Андреа Петанье из СПАЛа. Руководство «Наполи» считает покупку 24-летнего игрока более приоритетной.

В нынешнем сезоне Пинамонти забил четыре гола и сделал три ассиста в 18 матчах за генуэзский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего итальянца в 15 миллионов евро.