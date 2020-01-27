Французский журналист: Мбаппе хочет поиграть в АПЛ, и Ливерпуль – отличный вариант - Советский спорт
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27 января 2020 20:35ФутболКорегин Владислав

Французский журналист: Мбаппе хочет поиграть в АПЛ, и Ливерпуль – отличный вариант

Известный французский журналист Жюльен Лоренс рассказал о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем хотел бы оказаться в АПЛ.

– Всё просто. Если «Ливерпуль» будет готов заплатить 300 или 350 миллионов евро, которые «ПСЖ» будет требовать за Мбаппе, и если «Ливерпуль» сможет предложить Килиану желаемую зарплату, он рассмотрит это предложение. Да, Мбаппе мечтает перейти в «Реал», но ему только 21 год. У него будет достаточно времени, чтобы поиграть в Мадриде. Килиан хочет поиграть и в Премьер-лиге, а «Ливерпуль» – очень привлекательный вариант для любого топ-игрока прямо сейчас, – рассказал Лоренс в интервью ESPN.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако» за 180 миллионов евро. За это время он забил 81 гол и отдал 44 ассиста в 111 матчах.

В нынешнем сезоне на его счету 21 забитый мяч и 12 результативных передач в 24 встречах. Его команда лидирует в чемпионате Франции, набрав 52 очка.

Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 200 миллионов евро.

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