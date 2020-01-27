Азар не сыграет с «Атлетико», участие Бэйла – под вопросом Об этом информирует AS.

Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар не поможет «сливочным» в дерби с «Атлетико», которое пройдет 1 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

Согласно источнику, бельгиец недавно приступил к работе с мячом и тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем.

Также сообщается, что в этом поединке может сыграть валлийский форвард Гарет Бэйл, который точно не поможет «Реалу» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сарагосой», поскольку займется восстановлением от микроповреждения.

Добавим, что на данный момент «Реал» является лидером турнирной таблицы (46 очков), а команда Диего Симеоне занимает пятую строчку (36).