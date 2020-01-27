Хет-трик Няттинена помог «Витязю» победить «Северсталь» Подмосковный клуб прервал серию из трех поражений кряду.

«Северсталь» уступила «Витязю» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ – 1:2.

В составе подольской команды хет-трик на счету Йонаса Няттинена (13-я, 27-я и 48-я минуты). Еще одна шайба была записана на Павла Варфоломеева (48). Хозяева ответили результативным броском Игоря Гераськина (41).

Таким образом, «Витязь» набрал 58 очков и поднялся на шестое место Западной конференции, обойдя «Торпедо» и «Локомотив». «Северсталь» осталась на десятой строчке с 48 очками.

В следующем матче подмосковный клуб примет дома «Ак Барс», а «Северсталь» отправится в гости к «Сочи»