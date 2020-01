Эриксен успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Интер» (фото)

Судя по всему, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен станет игроком миланского «Интера».

Сегодня, 27 января он прибыл в Италию, где прошел медобследование, после чего вышел посоветовать фанатов «нерадзурри».

Согласно источнику, в ближайшее время датчанин подпишет контракт с «Интером», а сумма сделки составит 20 млн евро.

С 2013 года 27-летний Эриксен провел за «Тоттенхэм» 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 результативных передач.

После 21 тура «Интер» занимает второе место в серии A с отставанием в четыре очка от лидирующего «Ювентуса».

Christian Eriksen has completed his #Inter medical at the CONI centre in Milan, and waved to the congregation of Inter fans from a window. #FCIM #THFChttps://t.co/gYMCDbnfaI pic.twitter.com/kq0YuASQ1f