Иракский журналист: «Зенит» близок к подписанию полузащитника сборной Ирака Игрок провел 26 матчей в составе национальной сборной.

Полузащитник иракского клуба «Аль-Шорта» Сафа Хади в ближайшее время перейдет в «Зенит». Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter журналист Али Нури.

Сделка может состояться в зимнее трансферное окно. Также отмечается, что важную роль в переговорах с 21-летним игроком сыграл иранский форвард питерцев Сердар Азмун.

زينيت سانت بطرسبرغ الروسي يقترب كثيراً من التعاقد مع لاعب منتخبنا الوطني صفاء هادي للعب في صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.



قد تشهد الساعات القادمة الكشف عن تفاصيل هذه الصفقة التي يقال ان نجم المنتخب الايراني سردار ازمون قد ساهم كثيراً في اكمالها.#العراق #بغداد #البصرة pic.twitter.com/4baNWVs9R3 — علي نوري (@ali_sport813) January 27, 2020

Отметим, что полузащитник провел 26 матчей в составе сборной Ирака.