«Рубин» назвал соперников на втором и третьем сборах Команда проведет шесть матчей.

«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам на втором и третьем сборах команды.

На каждом из этапов подготовки команда Леонида Слуцкого проведет по три игры.

Соперники по второму сбору:

3 февраля: «Оденсе» (Дания)

6 февраля: «Войводина» (Сербия)

9 февраля: «Спартак» (Юрмала, Латвия)

Соперники по третьему сбору:

16 февраля: «Славия-Мозырь» (Белоруссия)

19 февраля: «Кайрат» (Казахстан)

22 февраля: «Шериф» (Молдавия)

📌 Расписание матчей нашей команды на #РубиновыеСборы 🗓

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Отметим, что в расписании произошли изменения: матч с «Динамо», запланированный на 17 февраля, отменён.

Вместо этой игры 16 февраля «Рубин» проведёт матч со «Славией-Мозырь», а 19 февраля с «Кайратом». pic.twitter.com/6NNlC3GXX5 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 28, 2020

Напомним, на первом сборе в Белеке «Рубин» победил «Лехию» (1:0) и «Слован» (2:1). Второй сбор пройдет там же с 29 января по 9 февраля.

На зимний перерыв в премьер-лиге «Рубин» ушел на 13-м месте, набрав 19 очков в 19 турах.