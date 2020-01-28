Иржи Ярошик: «Динамо» – хороший выбор для Комличенко - Советский спорт
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28 января 2020 10:31ФутболКорегин Владислав

Иржи Ярошик: «Динамо» – хороший выбор для Комличенко

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал трансфер нападающего Николая Комличенко в московское «Динамо».

– Ожидал, что Комличенко переберется в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал. Думаю, переезд в «Динамо» – хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера, – цитирует Ярошика «Известия».

Напомним, что на прошлой неделе 24-летний российский форвард подписал с московской командой контракт на четыре с половиной года. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро.

Ранее он выступал за чешскую «Младу-Болеслав». В 74 матчах он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.

После первой части чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 29 февраля бело-голубые на своем поле примут «Спартак».

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