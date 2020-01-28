Себальос не перейдет в «Валенсию» Скорее всего, испанский полузащитник до конца сезона останется в аренде в «Арсенале».

«Реал» отказался отдавать полузащитника Дани Себальоса в аренду в «Валенсию». Об этом сообщает Marca.

Согласно информации, руководство мадридского клуба не желает усиливать своего конкурента.

Ранее сообщалось, о том что Себальос, арендованный на сезон «Арсеналом», хочет покинуть лондонский клуб.

Напомним, что 23-летний полузащитник пропустил два месяца по причине травмы, полученной в групповом этапе Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» (1:1). Вчера испанец вышел на замену в матче Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1).

В этом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах, забив гол и отдав две результативные передачи.