Наиль Умяров: Тедеско торчит на работе по 12 часов Немец возглавляет «Спартак» с октября прошлого года.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, как отреагировал на назначение немца Доменико Тедеско главным тренером команды.

«Первая мысль: круто поработать с иностранным тренером, – сказал 19-летний полузащитник в интервью «БИЗНЕС Online». – Я думал, он говорит только по-немецки и сильно обрадовался, что он владеет английским.

Заметно, что он хочет изменить ситуацию. Доменико торчит на работе по 12 часов. Недавно узнал, он чуть ли не ночевал на «Открытии» первое время. С таким подходом, верю, у нас все получится».

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала три победы при двух ничьих и трех поражениях.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в чемпионате, набрав 22 очка в 19 турах.