Головин оказался в заявке «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции

Вратари: Лекомт, Субашич;
Защитники: Балло-Туре, Жорже, Бадьяшил, Жемерсон, Марипан, Агилар, Загре, Хенрикс;
Полузащитники: Силва, Диас, Головин, Фабрегас, Желсон;
Нападающие: Кейта, Йоветич, Бен-Йеддер.
Добавим, что матч состоится сегодня – начало встречи в 22.55 по московскому времени.
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