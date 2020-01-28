Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Головин оказался в заявке «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 января 2020 13:59ФутболКорегин Владислав

Головин оказался в заявке «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на домашний матч 1/8 финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном».

Вратари: Лекомт, Субашич;
Защитники: Балло-Туре, Жорже, Бадьяшил, Жемерсон, Марипан, Агилар, Загре, Хенрикс;
Полузащитники: Силва, Диас, Головин, Фабрегас, Желсон;
Нападающие: Кейта, Йоветич, Бен-Йеддер.

Добавим, что матч состоится сегодня – начало встречи в 22.55 по московскому времени.

Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович победил Раонича и вышел на Федерера в полуфинале Australian Open Эшли Барти: Квитова умеет вытаскивать лучшее из меня Роджер Федерер: Когда у соперника семь матчболов, ты не всегда контролируешь ситуацию
«Спартак» должен стоять в пятерке, «Локомотив» – ниже «Динамо» Представляем справедливую таблицу РПЛ-2019/20 на основе результатов исследования швейцарских ученых, которые соотнесли качество игры команд в европейских чемпионатах этого сезона с набранными очками. 28.01.2020 09:00 Футбол Зибрак Артем
Блейдс смел со своего пути дос Сантоса. Главные моменты турнира UFC в Роли (видео) В Роли (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с его результатами и самыми интересными моментами. 26.01.2020 07:00 ММА Ващенко Сергей
Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Стал известен возможный соперник Магомедшарипова на турнире UFC 249 Немков сделал громкое заявление перед боем против Бейдера Бейдер заявил, что прервет победную серию Немкова
Пригласите Романова и Подколзина на Шведские игры! Они зажгли в четверг В четверг зажигала Россия молодая. Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Александр Романов, Иван Морозов действовали дерзко и результативно. 23.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Группа крови – 24. В европейском футболе скорбят по Брайанту Воскресный вечер в европейском футболе был омрачен пришедшей из-за океана новостью о трагической гибели Кобе Брайанта. Форвард «ПСЖ» Неймар посвятил своему баскетбольному другу гол в ворота «Лилля». 27.01.2020 17:00 Футбол Безъязычный Алексей
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Шарапова покидает Мельбурн и топ-300. Мария проиграла четвертый матч подряд Что происходит с россиянкой. И чего теперь от нее ждать. 21.01.2020 14:30 Теннис Мысин Николай
«Вашингтон» станет победителем «регулярки» НХЛ. Прогноз «Советского спорта» Прошел звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги, который вышел на славу, несмотря на многочисленные отказы именитых игроков участвовать в мероприятии. 27.01.2020 13:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Победа кровь из носу. Медведев, Рублев и Хачанов – в третьем круге Australian Open Все трое россиян в мужской части сетки в четверг добились побед на Australian Open. Но если Даниил Медведев и Андрей Рублев не отдали соперникам ни сета, то Карен Хачанов сыграл даже тай-брейк в пятой партии! И провел на корте 4,5 часа. 23.01.2020 16:15 Теннис Мысин Николай
Новости
14:56 Теннис Джокович победил Раонича и вышел на Федерера в полуфинале Australian Open
14:54 Футбол Жена Кокорина: Александр до конца сезона будет тренироваться и играть за «Зенит-2»
14:48 Хоккей «Амур» обыграл «Салават Юлаев», прервав свою 9-матчевую безвыигрышную серию
14:36 Футбол Бывший защитник «Зенита» продлил контракт с «Пармой»
14:24 Футбол Наиль Умяров: Тедеско может по 150 раз объяснять, даже если тренировка займет пять часов
14:21 Футбол Евгений Коноплянка: Нынешний тренировочный сбор – самый приятный в моей карьере
14:15 Футбол Василий Кикнадзе: Выборы президента РПЛ планируются на 17 марта
14:15 Хоккей Шелдон Киф: Во многих отношениях Маззина можно считать совестью «Торонто»
14:14 Футбол Джорджиньо Вейналдум: Продление контракта с «Ливерпулем» зависит не только от меня
14:09 Хоккей Джейк Маззин: Я бы очень хотел остаться в «Торонто»
14:03 Футбол «Крылья Советов» проведут четыре матча на втором сборе в Турции
14:03 Шорт-трек Елистратов будет готовиться к чемпионату мира со сборной Венгрии
13:59 Футбол Головин оказался в заявке «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции
13:55 Хоккей Александр Хованов: До сих пор получаю 250 долларов за две недели
13:55 Биатлон Дмитрий Малышко: Если идти пешком и просто стрелять, то будем бить очередные антирекорды
13:52 Хоккей Алексей Бадюков: На третьем этапе Евротура нужно проверять молодых
13:45 Футбол Наиль Умяров: У Тедеско и Хинкеля нет разделения на главного и ассистента
13:42 Футбол Бен Арфа – игрок «Вальядолида»
13:38 Футбол Наиль Умяров: Тедеско торчит на работе по 12 часов
13:29 Футбол Болельщик «Спартака»: До конца еще не осознал, что мне нельзя будет ходить на футбол полтора года
Майк Помпео заявил, что перемирию в Сирии помешали «безжалостные» действия России
Вспомните, откуда растут ноги ОПФ 90-х – Хохорин о подростковой преступности в РТ
Корона вируса: стоит ли жителям Башкирии остерегаться опасного заболевания из Китая
Пенсия Полежаева. Почему экс-губернатор получает так много?
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика