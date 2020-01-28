Головин оказался в заявке «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на домашний матч 1/8 финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном».

Вратари: Лекомт, Субашич;

Защитники: Балло-Туре, Жорже, Бадьяшил, Жемерсон, Марипан, Агилар, Загре, Хенрикс;

Полузащитники: Силва, Диас, Головин, Фабрегас, Желсон;

Нападающие: Кейта, Йоветич, Бен-Йеддер. Добавим, что матч состоится сегодня – начало встречи в 22.55 по московскому времени. 👉 Le groupe Rouge et Blanc pour la réception de Saint-Etienne en 8e de Coupe de France 🏆 #ASMASSE pic.twitter.com/7aCu3nxO4X — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 28, 2020