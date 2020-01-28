«Крылья Советов» проведут четыре матча на втором сборе в Турции Игры пройдут 2 и 8 февраля.

«Крылья Советов» назвали соперников по контрольным матчам на втором сборе в Турции, сообщает официальный твиттер клуба.

У команды запланированы четыре игры, которые пройдут в два дня:

2 февраля: «Чайка» (Песчанокопское) и «Динамо» (Брест)

8 февраля: «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Рандерс» (Дания)

Второй сбор «Крыльев Советов» начнется 29 января. Команда вернется в тот же отель в Белеке, где готовилась к возобновлению сезона на первом сборе.

Напомним, «Крылья Советов» уже провели в Турции два контрольных матча – со «Спартаком» из Юрмалы (4:1) и «Богемиансом» из Чехии (4:3).

Перед перерывом в чемпионате «Крылья Советов» набрали одно очко в шести турах и опустились на 15-е место в турнирной таблице.