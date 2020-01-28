Джорджиньо Вейналдум: Продление контракта с «Ливерпулем» зависит не только от меня Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум рассказал о том, что пока клуб не предложил ему новый контракт.

– Трудно сказать, чего бы я хотел. Ситуация зависит не только от меня, а и от желания клуба. Обстоятельства тоже могут быть разными. Посмотрим. «Энфилд» стал моим домом. Я просто стараюсь хорошо провести остаток сезона. Это единственное, о чем я думаю, – цитирует голландца Sky Sports.

Напомним, что Вейналдум перешел в «Ливерпуль» в июле 2016 года из «Ньюкасла» за 27,5 миллионов евро. За это время он сыграл 169 матчей, отметившись 16 голами и 16 ассистами. С командой он стал победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Контракт хавбека с «Ливерпулем» действует до 2021 года.