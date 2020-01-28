Наиль Умяров: Тедеско может по 150 раз объяснять, даже если тренировка займет пять часов Немец работает в «Спартаке» с октября прошлого года.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, как главный тренер команды Доменико Тедеско проводит тренировки команды.

«Если он один раз сказал и игрок не понял, то Доменико будет объяснять до последнего, пока человек не поймет, – сказал 19-летний полузащитник в интервью «БИЗНЕС Online». – Хоть 150 раз, даже если тренировка займет пять часов. У нас уже были занятия по два с половиной часа из-за тактики. Главное, это даёт результат, поэтому никто не жалуется».

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В восьми матчах под его руководством команда одержала три победы при двух ничьих и трех поражениях.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в чемпионате, набрав 22 очка в 19 турах.