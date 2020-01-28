Жена Кокорина: Александр до конца сезона будет тренироваться и играть за «Зенит-2»

- К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», - написала супруга Кокорина в Stories своего Instagram.
Напомним, на прошлой неделе «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды, при этом официальные ресурсы «Зенита» эту информацию до сих пор не подтвердили, хотя генеральный директор чемпионов России Александр Медведев заявил, что договоренность между клубами достигнута.
Уже после официального объявления со стороны «Сочи» Кокорин дважды сыграл за «Зенит» в контрольных матчах на сборе в Катаре.
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