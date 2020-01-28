Андрей Ещенко: Тедеско говорит, что мы с Ребровым можем помогать ему в тренировочном процессе Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что не общался с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско относительно своего будущего.

- Лично не беседовали. Пришел тренер - у него свое видение. Он решил, что я не должен или не достоин играть. Я просто выполнял свою работу. Ближе к концу года уже понимал, что играть не буду, потому что тренер выбрал схему, в которой мне места нет. Зобнин же не просто так играет справа. Взяли других парней, надо их выпускать, давать им практику. Но я работаю, не опускаю рук и ног, поддерживаю команду.

- Не было желания подойти к Тедеско, поговорить, обсудить свои перспективы?

- Зачем разговаривать? Есть тренировочное поле - иди и доказывай. Главное - быть честным перед собой. Если я выполняю все задания, всю нагрузку, то знаю, что сделал все от меня зависящее. А подходить и просить… Я не в том возрасте. Это молодой может попроситься в аренду. Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде, что мы можем помогать и футболистам, и ему в тренировочном процессе. Также и в коллективе, - передает слова Ещенко Sport24.ru.

Напомним, что Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. За это время он провел 86 матчей за красно-белых, забил один гол и сделал три результативные передачи. В текущем сезоне защитник провел за московскую команду десять матчей.