Кристиан Эриксен: Я рад возможности поиграть за большой клуб в серии А Датский полузащитник перешел из «Тоттенхэма» и в «Интер».

После подписания контракта с миланским «Интером» полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен дал интервью клубному телеканалу.

«Не мог дождаться того момента, когда присоединюсь к новой команде, – заявил 27-летний футболист. – Здесь просто чудесно, и я счастлив стать игроком «Интера». Я очень взволнован и с нетерпением жду, возможности представить себя болельщикам. Я уже ощутил их радушие. Меня приняли фантастически. Чувствую себя великолепно.

Я не их тех, кто придает большое значение статистики, но я знаю, что есть много людей, которые любят поговорить об этом. Цифры говорят, что я хорошо играл в Англии. Пришло время для нового вызова, и я действительно рад, что у меня есть возможность поиграть в серии А за большой клуб.

С Антонио Конте я знаком по тем временам, когда играл за «Тоттенхэм» против его «Челси». Это были очень трудные матчи. Я рад узнать больше о новом тренере, и о том, как играет его команда».

Эриксен играл за «Тоттенхэм» с августа 2013 года, после перехода из «Аякса». За шесть с половиной лет датчанин принял участие в 305 матчах за лондонский клуб, забил 69 голов и отдал 89 результативных передач.

Контракт датчанина с «Интером» заключен до 30 июня 2024 года. «Тоттенхэм» получит 20 миллионов евро.