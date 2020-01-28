«Манчестер Сити» продлил контракт с Фернандиньо еще на один сезон

Клуб АПЛ «Манчестер Сити» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с 34-летнем полузащитником Фернандиньо. Бразилец подписал новое соглашение до лета 2021 года.
В июле 2013 года «Манчестер Сити» приобрел Фернандиньо у донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро. С тех пор бразилец провел за английский клуб 299 матчей, забив 23 гола, и трижды помог «Сити» выиграть чемпионат Англии. В нынешнем сезоне на его счету 20 игр в АПЛ.
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