Лучший футболист Чехии 2019 года Соучек переходит в «Вест Хэм» Все детали трансфера полузащитника пражской «Славии» уже согласованы.

Спортивный журналист и эксперт Transfermarkt Николо Скира в своем твиттере написал о том, что лучший футболист Чехии 2019 года Томаш Соучек переходит в лондонский «Вест Хэм».

Пражская «Славия», за которую центральный полузащитник выступает с января 2017 года, получит 18 миллионов евро и сможет получить бонусы, если Соучек хорошо проявит себя в АПЛ. Контракт будет заключен до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Соучек забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах чемпионата Чехии. На счету 24-летнего хавбека 25 игр и 3 забитых мяча в составе национальной сборной страны.