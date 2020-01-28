Соболев может провести остаток сезона в «Крыльях Советов» Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отправится на второй сбор самарской команды.

По информации «Спорта День за Днем», в данный момент у 22-летнего форварда нет предложений от клубов РПЛ, которых отпугнула стоимость игрока в 8 миллионов евро, включающая в себя выплаты клубу, игроку и агенту.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны ЦСКА, «Динамо» и «Рубина».

Отметим, что контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2021 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету десять голов и три результативные передачи.