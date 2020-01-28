«Барселона» купит Бруну Фернандеша, чтобы обменять его в «Валенсию» на Родриго На португальца претендовал «Манчестер Юнайтед», а каталонцы ищут замену травмированному Суаресу.

Переговоры «Валенсии» и «Барселоны» по поводу возможного перехода нападающего сборной Испании Родриго привели к неожиданным последствиям. Испанская газета Marca сообщает о том, что каталонский клуб купит у лиссабонского «Спортинга» португальского полузащитнка Бруну Фернандеша, чтобы сразу же отдать его в аренду в «Валенсию», а в левантийцы согласятся на переход Родриго.

Таким образом, «Валенсия» укрепит центр полузащиты, а «Барселона» получит не только срочную замену травмированному Луису Суаресу, но и еще получит право на одного из самых талантливых плеймейкеров Европы, предоставив возможность Фернандешу адаптироваться в чемпионате Испании.

В июле 2017 года лиссабонский клуб приобрел Бруну Фернандеша у итальянской «Сампдории» за 9,69 млн евро. В нынешнем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сборной Португалии забил 8 голов и сделал 7 результативных передачах в 17 матчах национального чемпионата.

На Фернандеша долго претендовал «Манчестер Юнайтед», однако 55 миллионов евро, предложенные манкунианцами не устроили «Спортинг». Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 млн.

Родриго играет за «Валенсию» с 2014 года. В свое время за него заплатили «Бенфике» 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард испанской сборной забил лишь 2 мяча в 18 матчах примеры, но при этом сделал 8 результативных передач. В субботнем матче против «Барселоны» он вышел на замену на 59-й минуте вместо Кевина Гамейро. «Валенсия», напомним, выиграла со счетом 2:0.

Ранее испанская пресса сообщала о том, что «Барселона» намерена арендовать нападающего «Валенсии» с правом выкупа в летнее межсезонье.

Суарес получил травму в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико», перенес операцию на колене и выбыл из строя на четыре месяца.