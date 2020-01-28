Джанлуиджи Буффон: «Лацио» делает что-то исключительное, но судьба чемпионства в наших руках

- Мы должны бороться за чемпионство до конца. «Лацио» делает что-то исключительное, а тот факт, что у них нет матчей в середине недели, очень сильно может повлиять на будущее. «Интер» будет находиться в гонке до конца, уверен, хотя и не удивлен этому, потому что знаю их тренера. Но судьба чемпионства в наших руках. Вы сильнее, когда знаете, что все зависит только от вас, и у нас есть понимание этого, - приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, что после 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу серии А, на втором месте расположился «Интер», уступающий туринской команде четыре очка, третью строчку занимает «Лацио», отстающий от лидера на пять очков, но имеющий одну игру в запасе.
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев «Спартак» должен стоять в пятерке, «Локомотив» – ниже «Динамо» Представляем справедливую таблицу РПЛ-2019/20 на основе результатов исследования швейцарских ученых, которые соотнесли качество игры команд в европейских чемпионатах этого сезона с набранными очками. 28.01.2020 09:00 Футбол Зибрак Артем Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора «очкошником» Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдном Серроне, который состоится в рамках UFC 246 утром 19 января. 18.01.2020 14:30 ММА Усачев Владислав Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Сергей Юран: Выходить в РПЛ без бюджета – смешить народ Новый главный тренер «Химок» рассказал о своих задачах на вторую часть сезона и новых принципах комплектования команды. 28.01.2020 17:30 Футбол Мощенко Захар Пригласите Романова и Подколзина на Шведские игры! Они зажгли в четверг В четверг зажигала Россия молодая. Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Александр Романов, Иван Морозов действовали дерзко и результативно. 23.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей