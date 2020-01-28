Джанлуиджи Буффон: «Лацио» делает что-то исключительное, но судьба чемпионства в наших руках Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о конкурентах туринского клуба в борьбе за чемпионство в серии А.

- Мы должны бороться за чемпионство до конца. «Лацио» делает что-то исключительное, а тот факт, что у них нет матчей в середине недели, очень сильно может повлиять на будущее. «Интер» будет находиться в гонке до конца, уверен, хотя и не удивлен этому, потому что знаю их тренера. Но судьба чемпионства в наших руках. Вы сильнее, когда знаете, что все зависит только от вас, и у нас есть понимание этого, - приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что после 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу серии А, на втором месте расположился «Интер», уступающий туринской команде четыре очка, третью строчку занимает «Лацио», отстающий от лидера на пять очков, но имеющий одну игру в запасе.