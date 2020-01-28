Джанлуиджи Буффон: Вернусь к вопросу продолжения карьеры в марте или апреле Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил, что надеется продолжать играть, если будет чувствовать себя достаточно хорошо.

- Вернусь к вопросу продолжения карьеры в марте или апреле. Если не произойдет полный крах, то я открыт для любых предложений. Самое главное - оставаться последовательным в том, что я делаю, и в том, как себя чувствую, - цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что в текущем сезоне Буффон провел десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, пропустив в них восемь мячей. Действующий контракт голкипера с туриснким клубом рассчитан до конца июня 2020 года.