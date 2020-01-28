Глава совета директоров «Локомотива»: Претензии к Геркусу связаны с хозяйственной деятельностью

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал иск клуба к бывшему гендиректору Илье Геркусу, отметив, что претензии связаны с хозяйственной деятельностью клуба.
«Это хозяйственная деятельность, поэтому лучше за комментарием обратиться в клуб. Обычная история возможных вопросов, которые у них возникли», – заявил Мещеряков в интервью «РИА Новости».
Геркус работал в московском клубе с лета 2016-го по декабрь 2018 года. За это время «Локомотив» по одному разу выиграл Кубок и чемпионат России – соответственно в 2017 и 2018 годах.
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