Глава совета директоров «Локомотива»: Претензии к Геркусу связаны с хозяйственной деятельностью Железнодорожники намерены взыскать через суд 144,6 млн рублей.

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал иск клуба к бывшему гендиректору Илье Геркусу, отметив, что претензии связаны с хозяйственной деятельностью клуба.

«Это хозяйственная деятельность, поэтому лучше за комментарием обратиться в клуб. Обычная история возможных вопросов, которые у них возникли», – заявил Мещеряков в интервью «РИА Новости».

Геркус работал в московском клубе с лета 2016-го по декабрь 2018 года. За это время «Локомотив» по одному разу выиграл Кубок и чемпионат России – соответственно в 2017 и 2018 годах.