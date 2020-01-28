В «Локомотиве» объяснили, почему подали иск против Геркуса Вопросы к предыдущему руководству появились после аудиторской проверки.

Исковое заявление поданное к бывшему генеральному директору «Локомотива» Илье Геркусу прокомментировал директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал исковое заявление,

«В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит, – заявил Брейдо в интервью Чемпионат.com – По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий».

Сумма иска, поданного в Арбитражный суд Москвы, составляет 144,6 млн рублей. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го на постах президента и генерального директора. В 2017 году железнодорожники выиграли Кубок России, а в 2018-м стали чемпионами страны.