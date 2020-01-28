Андрей Кобелев: Мне кажется, что Кокорину нужно искать возможность играть в премьер-лиге

- Понятно, что все три стороны недоработали. Но, мне кажется, Александру нужно искать возможность играть в премьер-лиге. В его положении терять еще полгода - неправильно.
Мне хочется, чтобы Александр начал играть в большой футбол - в премьер-лиге или за границей. Но на хорошем уровне. И ни в коем случае не прозябать во второй лиге, - приводит слова Кобелева Sport24.ru.
Ранее Дарья Валитова, супруга Александра Кокорина, сообщила, что нападающий проведет оставшуюся часть сезона во второй команде «Зенита».
Позже сам Кокорин рассказал, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, сообщив, что не полетит с «Зенитом» на второй тренировочный сбор.
Напомним, на прошлой неделе «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды, при этом официальные ресурсы «Зенита» эту информацию до сих пор не подтвердили, хотя генеральный директор чемпионов России Александр Медведев заявил, что договоренность между клубами достигнута.
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