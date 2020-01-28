ПСВ согласился отпустить Бергвейна в Англию, на голландца претендует «Тоттенхэм» Футболиста оценивают в 30 млн евро.

Голландский ПСВ на своем официальном сайте сообщил о том, что 22-летний нападающий Стевен Бергвейн отправился в Англию, чтобы оформить трансфер в новую команду.

«Стевен Бергвейн и Гастон Перейро не присоединились к остальным игрокам ПСВ на сегодняшней тренировке. Клуб разрешил Бергвейну отправится в Англию для того, чтобы оформить свой трансфер. Перейро отсутствовал, поскольку тоже ведет переговоры о переходе в другую команду», – сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте ПСВ.

Английские СМИ сегодня сообщили о том, что Бергвейн вскоре должен стать новичком лондонского «Тоттенхэма». Его нынешняя трансферная стоимость оценивается 30 млн евро.

Стевен дебютировал в главной команде клуба из Эндховена в 17-летнем возрасте в октябре 2014 года. Всего он сыграл за ПСВ 146 матчей, забив 31 гол. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 10 голевых передач в 16 матчах чемпионата Голландии. Бергвейн способен играть по всему фронту атаке, но чаще его использовали в качестве левого нападающего.

Перейро выступает за ПСВ с июля 2015 года. В его активе 49 голов в 151 матче. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего уругвайца 4 игры и 2 забитых мяча в чемпионате Голландии. Ранее в Италии писали об интересе к футболисту со стороны «Кальяри».