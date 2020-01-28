Сульшер рассказал о планах на Санчеса Чилийский футболист покинул команду летом 2019 года.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер по-прежнему верит в Алексиса Санчеса.

«Санчес вернется этим летом и докажет, что вы все ошибались», – приводит слова специалиста Goal.com.

Напомним, в августе минувшего года чилийский форвард отправился на правах аренды в миланский «Интер». За это время он отыграл 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.