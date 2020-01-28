«Монако» – «Сент-Этьен». Головин начнет встречу с первых минут Поединок пройдет на стадионе «Луи II» и стартует в 22.55 мск.

Сегодня, 28 января состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Монако» – «Сент-Этьен».

Отметим, что российский полузащитник Александр Головин, выступающий в Лиге 1 с 2018 года, оказался в стартовом составе хозяев.

«Монако»: Леком, Агилар, Загре, Бадьяшиль, Жемерсон, Жорже, Бальде, Адриен, Бен-Йеддер, Головин, Желсон.

Добавим, что в текущем сезоне Головин отыграл 23 матча, забил три гола и отдал три голевых передачи.