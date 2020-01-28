«МЮ» улучшил предложение по Фернандешу, надеясь выиграть спор за футболиста у «Барселоны» Исход переговоров зависит от решения самого футболиста.

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что «Манчестер Юнайтед» не собирается сдаваться в борьбе за португальского полузащитника Бруну Фернандеша, который является главной целью клуба в нынешнее зимнее трансферное окно.

Узнав о том, переговоры с лиссабонским «Спортингом» начала «Барселона», английский клуб улучшил свое предложение. Манкунианцы по-прежнему готовы заплатить португальской стороне 55 миллионов евро, однако «Спортинг» в будущем почти гарантировано получит еще 10 миллионов евро (то есть всего 75). Для этого всего-то и нужно, Фернандеш сыграл определенное количество матчей за «Юнайтед». В теории вместе с бонусами сумма трансфера может вырасти и до 80 млн, но для этого необходимо, чтобы в будущем Бруну завоевал «Золотой мяч».

Предложение «Барселоны» будто бы составляет те же 80 миллионов евро, однако о дополнительных условиях не сообщалось. При этом каталонцы намерены отдать Фернандеша «Валенсии» (в аренду до конца сезона), чтобы получить нападающего сборной Испании Родриго.

Sky Sports сообщает, что окончание переговоров будет зависеть от решения самого португальского футболиста.

В июле 2017 года лиссабонский клуб приобрел Бруну Фернандеша у итальянской «Сампдории» за 9,69 млн евро. В нынешнем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сборной Португалии забил 8 голов и сделал 7 результативных передачах в 17 матчах национального чемпионата.