«Барселоне» срочно нужен Тадич

После провала переговоров с «Валенсией» по поводу перехода нападающего сборной Испании Родриго, «Барселона» обратилась к амстердамскому «Аяксу» с предложением купить форварда сборной Сербии Душана Тадича.
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает о том, что завтра агент Тадича должен прилететь в «Барселону» для переговоров.
В нынешнем сезоне 31-летний сербский форвард забил 12 голов и сделал 21 результативную передачу в 33 матчах в составе амстардамцев. Тадич выступает за «Аякс» с июля 2018 года. Его купили у английского «Саутгемптона» за 11,4 млн евро. Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 млн.
Каталонский клуб намерен оформить переход до того, как будет закрыто зимнее трансферное окно.
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