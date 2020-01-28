«Барселоне» срочно нужен Тадич Не договорившись по поводу Родриго с «Валенсией», каталонский клуб обратился к «Аяксу».

После провала переговоров с «Валенсией» по поводу перехода нападающего сборной Испании Родриго, «Барселона» обратилась к амстердамскому «Аяксу» с предложением купить форварда сборной Сербии Душана Тадича.

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает о том, что завтра агент Тадича должен прилететь в «Барселону» для переговоров.

В нынешнем сезоне 31-летний сербский форвард забил 12 голов и сделал 21 результативную передачу в 33 матчах в составе амстардамцев. Тадич выступает за «Аякс» с июля 2018 года. Его купили у английского «Саутгемптона» за 11,4 млн евро. Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 млн.

Каталонский клуб намерен оформить переход до того, как будет закрыто зимнее трансферное окно.