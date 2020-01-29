«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» и вылетел из Кубка Франции

Футболисты «Монако» проиграли на домашней арене «Сент-Этьену» в матче 1/8 финала Кубка Франции – 0:1.
Автором единственного мяча стал Дени Буанга, забивший на 24-й минуте. Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл весь матч.
Таким образом, его команда покинула борьбу за трофей, а «Сент-Этьен» прошел в ¼ финала.
Кубок Франции. 1/8 финала
«Монако» – «Сент-Этьен» – 0:1
Гол: 0:1 – 24 Буанга.
«Монако»: Лекомт, Жемерсон, Агиляр, Бадиашиле, Жорже (Балло-Туре, 90), Желсон Мартинш, Головин, Кейта Бальде, Адриен Силва, Загре (Йоветич, 73), Бен-Йеддер.
«Сент-Этьен»: Рюффье, Фофана, Дебюши, Силва (Трауко, 46), Салиба, Амума, Буанга, Мвила, Ахолу (Диуссе, 79), Онора, Дьони (Кабай, 69).
Предупреждения: Ахолу (46), Фофана (49), Мвила (67), Онора (72), Кабай (72), Головин (90).