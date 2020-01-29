Морено - после поражения от «Сент-Этьена»: «Монако» сыграл лучше, чем в предыдущем матче Монегаски завершили борьбу в Кубке Франции.

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал поражение команды от «Сент-Этьена» в Кубке Франции.

«Мы сыграли лучше, чем в своем предыдущем матче. Команда выполнила все, что я просил. Это футбол, у нас были возможности для взятия ворот. Теперь моей задачей является выиграть следующий матч. Нам надо работать», - цитирует Морено L»Equipe.

Напомним, вчера футболисты «Монако» проиграли на домашней арене «Сент-Этьену» в матче 1/8 финала Кубка Франции – 0:1.

Автором единственного мяча стал Дени Буанга, забивший на 24-й минуте. Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

1 февраля в рамках чемпионата страны «Монако» сыграет в гостях против «Нима».