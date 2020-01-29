«Брага» купит форварда «Барселоны» за рекордную сумму

Форвард «Барселоны» Абель Руис продолжит карьеру в «Браге», сообщает El Mundo Deportivo. Клубы договорились о сделке, сумма которой составит десять миллионов евро и станет рекордной для португальцев.
Во вторник Руису исполнилось 20 лет. Он сыграл только в одном матче за основной состав «Барселоны» – 12 мая прошлого года в 37-м туре примеры с «Хетафе» (2:0). За вторую команду каталонцев на его счету девять голов и три результативные передачи в 68 матчах. С сентября 2019 года Руис провел три матча за молодежную сборную Испании.
Отметим, что «Брага» занимает шестое место в чемпионате Португалии, а также продолжает выступление в Лиге Европы, где сыграет с «Рейнджерс» в 1/16 финала.
Семеро молодогвардейцев, с ними дядька-олимпионик. Объявлен состав сборной на Шведские игры На третий этап Евротура отправятся семь вице-чемпионов мира среди молодежи, а также герой Пхенчхана-2018 Богдан Киселевич. 28.01.2020 15:15 Хоккей Домрачев Владислав Элвер Рахимич: Возможно, Березуцким не понравилось тренировать Бывший полузащитник ЦСКА, работающий в школе армейцев и тренерском штабе сборной Боснии, прокомментировал возвращение в родной клуб Василия и Алексея Березуцких, которые недавно были назначены помощниками генерального директора красно-синих Романа Бабаева. 28.01.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Юран: Выходить в РПЛ без бюджета – смешить народ Новый главный тренер «Химок» рассказал о своих задачах на вторую часть сезона и новых принципах комплектования команды. 28.01.2020 17:30 Футбол Мощенко Захар Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. 23.01.2020 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай Василевский на Мастер-шоу НХЛ постоял за всю Россию. Не хватило немного В Сент-Луисе состоялось Мастер-шоу. 25.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев Более тысячи матчей на двоих. Какой была карьера вернувшихся в ЦСКА Березуцких Знаменитые близнецы снова работают с армейцами. Вспоминаем их славные дни в клубе. 28.01.2020 22:33 Футбол Иванова Дарья Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей