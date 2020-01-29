«Брага» купит форварда «Барселоны» за рекордную сумму Абель Руис обойдется португальскому клубу в десять миллионов евро.

Форвард «Барселоны» Абель Руис продолжит карьеру в «Браге», сообщает El Mundo Deportivo. Клубы договорились о сделке, сумма которой составит десять миллионов евро и станет рекордной для португальцев.

Во вторник Руису исполнилось 20 лет. Он сыграл только в одном матче за основной состав «Барселоны» – 12 мая прошлого года в 37-м туре примеры с «Хетафе» (2:0). За вторую команду каталонцев на его счету девять голов и три результативные передачи в 68 матчах. С сентября 2019 года Руис провел три матча за молодежную сборную Испании.

Отметим, что «Брага» занимает шестое место в чемпионате Португалии, а также продолжает выступление в Лиге Европы, где сыграет с «Рейнджерс» в 1/16 финала.