«Спортинг» предоставил Фернандешу выбор между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» Португальцы приняли предложения от обоих претендентов на своего капитана.

«Спортинг» позволил своему капитану Бруну Фернандешу самому выбрать клуб, в котором он продолжит карьеру, сообщает The Mirror. «Львы» готовы продать игрока как в «Манчестер Юнайтед», так и в «Барселону».

По информации источника, португальцы приняли предложения от обоих претендентов на 25-летнего атакующего полузащитника. Манкунианцы готовы заплатить 46,6 миллиона фунтов, тогда как предложение каталонцев чуть выше, но значительная часть суммы в случае перехода будет выплачена только летом. Кроме того, «Барселона» намерена сразу отдать полузащитника в «Валенсию» на правах аренды до конца сезона, что также может повлиять на выбор игрока.

Отметим, что Фернандеш выступает за «Спортинг» с 2017 года. В 137 матчах за команду он забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.

Трансферное окно закрывается в пятницу.