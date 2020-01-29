Брендан Роджерс: Поздравляю «Астон Виллу», но проходить в финал должен был «Лестер» Бирмингемцы стали первыми финалистами Кубка английской лиги.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает, что его команда больше заслуживала выхода в финал Кубка лиги.

«Мне понравилось, как «Лестер» провел этот матч. Мы контролировали игру. В конце матча все выглядело так, будто только одна команда хотела выйти победителем из этого противостояния. Я поздравляю «Астон Виллу», но проходить в финал должны были мы», - приводит слова Роджерса ВВС.

Напомним, вчера матч 1/2 финала Кубка лиги «Астон Вилла» – «Лестер» завершился в пользу хозяев со счетом 2:1. Решающий гол забил Махмуд Хассан, который поразил ворота соперника в самой концовке игры. Таким образом, «Астон Вилла» стала первым участником финала.

Второй финалист определится сегодня, в матче «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Первая встреча завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы на поле соперника со счетом 3:1.

Манчестерское дерби начнется в 22:45 мск.