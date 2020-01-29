Сердар Азмун: «Зенит» все еще голоден до побед Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун считает, что солидное преимущество питерцев над ближайшими конкурентами в турнирной таблице чемпионата России не расслабит сине-бело-голубых.

«В команде точно никто не расслабится! Мы все еще голодны до побед - и выходящие на поле, и остающиеся на скамейке запасных. Мы просто очень любим выигрывать. И это положительная черта нашей команды», - приводит слова форварда Sport24.ru.

Сегодня питерский клуб отправился на второй зимний сбор, который пройдет в испанском Бенидорме.

Напомним, после 19 туров «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. Идущий на втором месте «Краснодар» набрал на 10 очков меньше.

В 20-м туре зенитовцы на своем поле примут столичный «Локомотив». Встреча состоится 29 февраля.

Азмун в текущем сезоне провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.